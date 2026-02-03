Haberler

Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi İçin Eylem Planı Yayınlandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı, 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' genelgesini Resmi Gazete'de yayımladı. Eylem Planı, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak, dijital becerilerini arttırmak ve riskleri azaltmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır. Tüm kurumların görevlerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

DİJİTAL Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)', Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada geleceğin teminatı çocukların çağın gereklerine uygun biçimde yetiştirilmeleri, sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanarak korunmaların önem arz ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' hazırlandığı ifade edildi. Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planı, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacağı eklendi.

Genelgeye göre, 'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesini esas alan mezkür Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecek. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktarılacak. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporu ise Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.

Genelgede, tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
