Türkiye ile KKTC Arasında "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" Adımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hatipoğlu ile bir araya gelerek 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Oğuzhan Hatipoğlu ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak ortak adımları değerlendirdik. Görüşmemiz kapsamında, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemizi de imzalayarak bu anlamlı sürece sundukları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum. KKTC ile gönül bağımızı güçlendirmeye, dayanışmamızı büyütmeye ve omuz omuza çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
