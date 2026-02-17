Haberler

Muğla'da, "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi ve Algoritmalar Çağında Haber Üretmek" programı yapıldı

Muğla'da gerçekleşen programda, sosyal medyada etkili içerik üretimi ve haberin algoritmalar karşısındaki rolü üzerine konuşmalar yapıldı. Muğla Vali Yardımcısı ve İletişim Başkanlığı yetkilileri, gazeteciliğin dijitalleşme sürecindeki sorumluluklarını vurguladı.

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü'nce "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi ve Algoritmalar Çağında Haber Üretmek" programı gerçekleştirildi.

Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, gerçekle algının ayrılmaz hale geldiği global çağda gazetecilerin olguların ayrıştırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Habercilerin yapması gerekenin ilişkiler yumağında oluşan doğruya sadık kalarak doğru bilginin olduğu gibi aktarılması olduğunu belirten Karameşe, bunun için çaba gösterenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun ise dijital çağın hızla değişen iletişim dinamiklerini, gazeteciliğin dönüşen yapısını ve sosyal medyada etkili içerik üretmeyi ele almak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Günümüzde iletişimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını belirten Sağun, "Doğru bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle sunma meselesidir. Dijitalleşme gazeteciliğe yeni imkanlar sunduğu kadar beraberinde ciddi sorumluluklar ve sınamalar getirmektedir." dedi.

Sağun, algoritmaların artık teknik bir konu değil, haberin görünürlüğünü, yayılımını ve hatta kamuoyu gündemini belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından programın ilk oturumunda "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi" başlıklı sunum, iletişim uzmanı Mehmet Kılınç tarafından gerçekleştirildi.

Kılınç, bu oturumda sosyal medya platformlarında etkili içerik oluşturma yöntemleri, hedef kitleye ulaşma teknikleri, içerik dili ve etkileşim artırma stratejileri hakkında bilgiler paylaştı.

İkinci oturumda ise Kıdemli Uzman Kıymet Sezer Güngör, "Algoritmalar Çağında Haber Üretmek" başlıklı sunum yaptı.

Güngör, sosyal medya algoritmalarının haberin erişimi, görünürlüğü ve yayılımı üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekerek, gazetecilerin dijital platformların işleyişini doğru analiz etmesinin önemini vurguladı.

Program sonunda gazetecilere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA
