Didim'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel (46), iş yerinin önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan 2'si yakalanırken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesinde bir mobilya dükkanı önünde gerçekleşti. Şiar Baran İlkel işyerinin önünde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlkel, bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlkel, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, daha sonra buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.