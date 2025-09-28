Haberler

Didim'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Didim'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel, iş yeri önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırganlardan ikisi yakalandı, üçüncüsü için arama çalışmaları devam ediyor.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Şiar Baran İlkel (46), iş yerinin önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlardan 2'si yakalanırken, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesinde bir mobilya dükkanı önünde gerçekleşti. Şiar Baran İlkel işyerinin önünde 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İlkel, bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İlkel, ilk müdahalenin ardından önce Didim Devlet Hastanesine, daha sonra buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırı ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 şüpheliden C.Ö., ve A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.