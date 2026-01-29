Haberler

Aydın'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu düzenleyerek ruhsatsız 3 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirdi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler N.Ç. (59), D.Ç. (62), V.O.Ç. (31), M.Ö. (28), K.S. (65), M.Ç. (42) ve Ö.T.Y. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 5 yarı otomatik av tüfeği, 2 çift kırma av tüfeği, 165 adet dolu fişek ile 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

500

