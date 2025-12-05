Haberler

Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Altınkum Sahili su altında kaldı ve denizin rengi değişti. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri bölgedeki çalışmalara başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak dolayısıyla denizin rengi değişti, Altınkum Sahili'nin büyük bölümü su altında kaldı.

İlçede etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Cumhuriyet, 19 Mayıs ve Ege caddeleri ile Adnan Menderes Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Bazı noktalarda birikintiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin dünyaca ünlü Altınkum Sahili de suyla kaplandı ve denizin rengi değişti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 61,4 kilogram yağış düştü.

İlçede yaşayan Gülistan Yarıcı, uzun zamandır bu şekilde etkili olan bir yağış görmediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
