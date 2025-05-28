Didim'de Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 Mayıs'tan bu yana kaybolan 75 yaşındaki Ali Rıza Boztepe için AFAD tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Aydın-Muğla sınırında yoğunlaşmış durumda.
Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Akbük Mahallesinde 2 Mayıs'tan itibaren ailesinin haber alamadığı Ali Rıza Boztepe için AFAD öncülüğünde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu'nun katıldığı arama çalışmalarında, ekipler Aydın- Muğla sınırındaki Kazıklı mevkisinde yoğunlaştı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel