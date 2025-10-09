Haberler

Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, fotokapanla tespit edilen 4 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma, kazı alanında çeşitli ekipmanlar ve malzemeler ele geçirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'ndeki fotokapanda kaçak kazı yapanları belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramada 2 yılan kamera, gaz maskesi, matkap ucu, halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Fotokapanla kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kazı yapacakları alana gelmesi, fotokapanı fark etmeleri üzerine kamerayı poşetle kapatmaları yer aldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
500
