Didim'de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Suçüstü Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, fotokapanla tespit edilen 4 kişi tarihi eser kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma, kazı alanında çeşitli ekipmanlar ve malzemeler ele geçirdi.
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları fotokapanla tespit edilen 4 kişi, suçüstü yakalandı.
Tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'ndeki fotokapanda kaçak kazı yapanları belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 yılan kamera, gaz maskesi, matkap ucu, halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Fotokapanla kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kazı yapacakları alana gelmesi, fotokapanı fark etmeleri üzerine kamerayı poşetle kapatmaları yer aldı.