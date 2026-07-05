Didim açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi.