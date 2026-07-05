Didim açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Didim İskelesi'ne getirildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.
Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan