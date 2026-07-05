Haberler

Didim açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Didim İskelesi'ne getirildi.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında deniz yatağıyla sürüklenen çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında 1 çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-21 sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışması sonucu çocuk bota alınarak Didim İskelesi'ne getirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor

Futbol dünyasını sarsan imza! Klopp'un yeni adresi belli oldu
Verdiği sözü tuttu! Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Güne damga vuran anlar! Ali Koç verdiği sözü tuttu
35 gündür aranan üniversite öğrencisi ormanda ağaca asılı halde bulundu

35 gündür aranan üniversite öğrencisinden kahreden haber
Asgari ücrete imza atan Mert Hakan Yandaş'tan ilk paylaşım

Asgari ücrete imza atan Mert Hakan'dan binlerce beğeni alan paylaşım
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları