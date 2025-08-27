Didim'de Bitkin Halde Bulunan Saz Kedisi İzmir'e Gönderildi

Didim'de Bitkin Halde Bulunan Saz Kedisi İzmir'e Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde bitkin halde bulunan soyu tükenme tehlikesi altındaki saz kedisi, doğa koruma ekipleri tarafından İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bitkin şekilde bulunan, soyu tükenme tehlikesi altındaki saz kedisi İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaş, saz kedisini doğada bitkin şekilde görünce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, hayvanı alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

DKMP'de görevli veteriner hekimler, bakımı ve tedavisi için hayvanı İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Singo, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni yıldızı bu gece İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.