Didim'de Bitkin Halde Bulunan Saz Kedisi İzmir'e Gönderildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bitkin şekilde bulunan, soyu tükenme tehlikesi altındaki saz kedisi İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaş, saz kedisini doğada bitkin şekilde görünce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, hayvanı alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim etti.

DKMP'de görevli veteriner hekimler, bakımı ve tedavisi için hayvanı İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.