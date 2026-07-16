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Aydın'da 38 kaçak yakalandı

Aydın'da 38 kaçak yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 38 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi jandarma operasyonuyla yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları belirlenen 38 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Altınkum Mahallesi Martı Sitesi sahilinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan çalışmada göçmen kaçakçılığı organizatörleri oldukları belirlenen E.K. (19), Ö.K. (19) ve O.M.S. (24) de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 bot ile 1 tekne motoru ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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