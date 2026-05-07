Dicle Üniversitesinde 'Sınıftan Sektöre: Kariyer Yolculuğu' çalıştayı düzenlendi

Dicle Üniversitesinde (DÜ), mezunlar buluşması kapsamında "Sınıftan Sektöre: Kariyer Yolculuğu" temalı çalıştay gerçekleştirildi.

DÜ Makina Mühendisliği Bölümünce 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen çalıştay, bölümden farklı dönemlerde mezun olan yaklaşık 150 mezun ile mevcut öğrenciler ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Devecioğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, mezunların üniversite aidiyetinin önemli olduğunu belirtti.

Devecioğlu, "Bugün burada aynı çatı altında yetişmiş olmanın gururunu ve ortak bir geçmişin bağlarını yeniden hissetmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı buluşmanın, geçmişi yad etmenin ötesinde yeni fikirlerin ve projelerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum." ifadeleri kullandı.

Konuşmalarının ardından verilen kokteylde katılımcılar, "Mezunlar Hatıra Panosu"nu imzaladı.

Daha sonra Mühendislik Fakültesi önünde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çalıştay kapsamında düzenlenen söyleşilerde ise mezunlar, iş hayatındaki deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.