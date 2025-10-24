Haberler

Dicle Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Başladı

Dicle Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 'Mimarlık Bilimlerinde Tasarım Pratikleri' temasıyla başladı. Sempozyumda, genç araştırmacılara destek verilmesi ve eleştirel düşüncenin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Sempozyumun genç araştırmacıların desteklendiği, eleştirel düşüncenin teşvik edildiği, yaratıcı yaklaşımların filizlendiği bir platform olmasını arzuladıklarını belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Küreselleşen dünyada mimarlık, yalnızca çevreyi inşa etmekle kalmayıp; toplumsal belleği, kültürel sürekliliği ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini şekillendiren çok katmanlı bir disiplin olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, mimarlık bilimlerinde tasarım pratiklerinin ele alındığı bu sempozyumun, alanımıza önemli katkılar sağlayacağına ve çok disiplinli bir etkileşim ortamı yaratacağına yürekten inanıyorum."

DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Aykal ise sempozyum serüvenine ilk kez 2018 yılında başladıklarını ifade etti.

O günden bugüne, gerek içerik gerek katılım açısından her seferinde daha da gelişerek bugün dördüncü sempozyumu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aykal, "Bu yıl sempozyumumuzu 'Mimarlık Bilimlerinde Tasarım Pratikleri' temasıyla kurguladık. Bu tema, sadece çevresel bir duyarlılığı değil; ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da mimarlığın geleceğini şekillendiren bir sorumluluk alanını temsil ediyor." diye konuştu.

Sempozyum kapsamında alanlarında önemli çalışmalara imza atmış 12 davetli konuşmacının yer alacağını ve 47 bildirinin sunulacağını belirten Aykal, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda oturumlara geçildi.

Sempozyuma, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.