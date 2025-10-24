Dicle Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Başladı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Sempozyumun genç araştırmacıların desteklendiği, eleştirel düşüncenin teşvik edildiği, yaratıcı yaklaşımların filizlendiği bir platform olmasını arzuladıklarını belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Küreselleşen dünyada mimarlık, yalnızca çevreyi inşa etmekle kalmayıp; toplumsal belleği, kültürel sürekliliği ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini şekillendiren çok katmanlı bir disiplin olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, mimarlık bilimlerinde tasarım pratiklerinin ele alındığı bu sempozyumun, alanımıza önemli katkılar sağlayacağına ve çok disiplinli bir etkileşim ortamı yaratacağına yürekten inanıyorum."

DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Aykal ise sempozyum serüvenine ilk kez 2018 yılında başladıklarını ifade etti.

O günden bugüne, gerek içerik gerek katılım açısından her seferinde daha da gelişerek bugün dördüncü sempozyumu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aykal, "Bu yıl sempozyumumuzu 'Mimarlık Bilimlerinde Tasarım Pratikleri' temasıyla kurguladık. Bu tema, sadece çevresel bir duyarlılığı değil; ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da mimarlığın geleceğini şekillendiren bir sorumluluk alanını temsil ediyor." diye konuştu.

Sempozyum kapsamında alanlarında önemli çalışmalara imza atmış 12 davetli konuşmacının yer alacağını ve 47 bildirinin sunulacağını belirten Aykal, katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda oturumlara geçildi.

Sempozyuma, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.