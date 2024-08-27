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Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki Murat Yıldız'ın cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu. Yıldız'ın ailesi, kaybolması üzerine yetkililere başvurmuştu. Arama çalışmaları sonucunda Yıldız'ın elbiseleri nehir kenarında bulunmuş ve cesedi Korukçu Mahallesi mevkisinde bulunmuştur.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olan kişinin cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız'ın, 24 Ağustos'ta ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi yetkililere başvurdu.

Ekiplerce başlatılan arama çalışmasında, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında Yıldız'ın elbiseleri bulundu.

Bölgede arama çalışması yürüten AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldız'ın cansız bedenini Korukçu Mahallesi mevkisinde nehirde buldu.

Sudan çıkarılan Yıldız'ın cesedi, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.???????

Kaynak: AA / Güncel

Murat Yıldız 3-sayfa Bismil Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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