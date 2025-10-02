Dicle Nehri'nde Hayalet Ağ Temizliği

BATMAN'da, Dicle Nehri'ne bırakılmış 3 bin 500 metre serpme ve hayalet ağ temizlendi. Ağlara takılan çok sayıda balık ise suya geri bırakıldı.

Oymataş köyü ve Kantar köprüsü arasında bulunan Dicle Nehri'nde, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, nehre bırakılmış 3 bin 500 metre serpme ve hayalet ağ tespit edildi. Ağlara takılı halde bulunan çok sayıda sazan, kefal ve şabot balıkları ise canlı olarak yeniden suya salındı. Kaçak avcılıkta kullanılan ağlar ise imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,