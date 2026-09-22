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DHMİ'de eski daire başkanı Acar, 223 milyon TL haksız mal iddiasıyla tutuklandı

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Eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, dün tahliye edildiği davadan sonra aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturmada geliriyle uyumsuz 223 milyon 795 bin 333 TL haksız mal tespit edildi; dosya aklama ve rüşvet/irtikap suçlamalarıyla genişletiliyor.

ANKARA'da dün tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; eski DHMİ yöneticisi Mehmet Cemil Acar, dün, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin, DHMİ Daire Başkanı ve Müşavir olarak çalıştığı dönemde yasal olarak elde ettiği gelirlerin çok üzerinde çeşitli illerde ve değerli konumlarda çok sayıda gayrimenkul edindiği, görev yaptığı süre içinde maaş olarak elde ettiği maddi gelirin çok üzerinde bir gayrimenkul edinimi olduğu belirlendi. Acar'ın bu mal varlıklarının kaynağı ile ilgili açıklayıcı bir beyanda bulanamadığı, dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporuyla, geliri ile tespit edilen mal varlığı arasında uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi.

HAKSIZ MAL MİKTARI 223 MİLYON LİRA

Ayrıca edinilen haksız mal miktarının 223 milyon 795 bin 333 TL olduğu ve O.E. isimli kişinin beyanlarına göre şüphelinin görevdeyken yapması gereken işleri geciktirmek suretiyle birçok kişiden para ve başka mallar edindiği belirlendi. Şüpheli Acar, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlaması ile tutuklandı. Söz konusu soruşturmanın genişletilerek 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Rüşvet/irtikap' suçlamalarıyla sürdüğü belirtildi.

Eski DHMİ Daire Başkanı Acar, dün, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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