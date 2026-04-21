İstanbul merkezli terör örgütü DHKP-C operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine karıştığı belirlenen 21 zanlı gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'deki 23 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, örgütün "Grup Yorum", "TAYAD" ve "Mahalle Alan" yapılanmalarında faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'de 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Öte yandan, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden kişilerin toplandığı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde de arama yapıldı. Buradaki 2 kişi de gözaltına alınarak soruşturmaya dahil edildi.

Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
