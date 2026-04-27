Hakkari'de 8 Yaşındaki Osman'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1) KAYIP 8 YAŞINDAKİ OSMAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI 2'NCİ GÜNÜNDE

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde dereye düştüğü tahmin edilen Osman Taş'ı (8) arama çalışmaları sürüyor. Dünden beri yapılan aramalara rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde dün sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş'tan, haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düştüğü tahmin edilen Osman Taş için ekipler, dere boyunca arama yaptı. Su altında da arama çalışmaları yürütüldü. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları için Van'dan da bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Sürdürülen aramalara rağmen henüz Osman'dan bir haber alınamadı.

Osman Taş'ın amcası Sami Taş, yeğeninin saat 09.00 sıralarında kaybolduğunu belirterek, "Nerede, nasıl kaybolduğunu bilemiyoruz. Suya mı düştü, ayı mı, kurt mu götürdü bilmiyoruz. Sadece çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Tahminiz çocuğun suya düştüğü. İki gündür arıyoruz. Hiçbir şekilde biz ise rastlamadık. Bizler de gelecek haberi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı