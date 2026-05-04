Haberler

BİNANIN BODRUM KATINDAKİ YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) BİNANIN BODRUM KATINDAKİ YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ BİNGÖL'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, 13 kişi dumandan etkilendi.

1) BİNANIN BODRUM KATINDAKİ YANGINDA 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

BİNGÖL'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, 13 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katında öğleden sonra yangın çıktı. Duman kısa sürede binaya yayılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla binadaki kişileri tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi, 8 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti

Fenerbahçe bekleneni yaptı!
BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı! Yangın devam ediyor

Korkulan oldu! Savaşın adım adım geldiğini gösteren en net görüntü
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza