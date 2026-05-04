SAKARYA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERE VE NEHİRLERİN DEBİSİ ARTTI

SAKARYA'da 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışların ardından dere ve nehirlerin debisi arttı.

Sakarya genelinde 2 gündür etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle Sapanca'daki Akçay Deresi'nin debisi belirgin şekilde arttı. Su, Şükriye, Fevziye ve Akçay mahalleleri arasında yer yer dere kenar çizgisinin dışına çıktı.

Sapanca Gölü de yağışlar nedeniyle yaklaşık 10 santimetre yükseldi. Birçok dere ve nehirlerin debisinde de artışı gözlenirken, bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Sakarya Nehri'nin artan debisi nedeniyle su bazı bölgelerde yatağından çıkarak çevre alanlara taştı.

YOL ÇÖKTÜ

Kuvvetli yağışlar nedeniyle Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nden geçen Adapazarı-Karapürçek yolundaki Mesudiye Köprüsü'nün bitişiğinde yol çöktü. Çökme sonrası doğal gaz borusunun açığa çıkması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, gaz akışını kesip güvenlik önlemi aldı.

Sakarya genelinde sağanak sürerken, tüm ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
