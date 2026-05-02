Haberler

HAFİF TİCARİ ARACIN ALTINDAKİ TOPUNU ALMAK İSTEYEN ÇOCUK, SON ANDA KURTARILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın altına giren küçük yaştaki çocuk, son anda fark edilip, olası kazadan yara almadan kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan küçük yaştaki çocuk, kaçan topunu almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi. Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti. Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayın ardından konuşan Bahtiyar Ete, "Orada kim olsa aynısını yapardı. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine yaparım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

