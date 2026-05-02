Haberler

Artvin'de Çığ Altında Kalan Çoban İçin Arama Çalışması Yeniden Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) ARTVİN'DE ÇIĞ ALTINDA KALAN ÇOBAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLATILDIARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çığda, kar altında kalan çoban Bülent Gezer için bölgedeki çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama kurtarma...

1) ARTVİN'DE ÇIĞ ALTINDA KALAN ÇOBAN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI YENİDEN BAŞLATILDI

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği çığda, kar altında kalan çoban Bülent Gezer için bölgedeki çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, çığ sonucu kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için arama kurtarma çalışması başlattı. Valilik koordinasyonunda AFAD'ın yanı sıra JAK, Jandarma Komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. 15 araç ve 200'e yakın personel tarafından sürdürülen çalışmalarda; bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye nakledildi. Aramaların 1'inci gününde besici Suat Temel ile 2'nci gününde de çoban Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede bölgedeki çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak'ta ara verilen arama-kurtarma çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 4 uzman, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 6 arama kurtarma personeli, 2 jandarma komando ve köy Muhtarı olmak üzere 13 kişilik ekip, çığ altındaki Zekeriya köyünün sakinlerinden Bülent Gezer için arama- kurtarma çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

