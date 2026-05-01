İŞ YERİNDE KESİLEN AĞAÇ, ÜZERİNE DEVRİLDİ; 4 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜ

Güncelleme:
1) İŞ YERİNDE KESİLEN AĞAÇ, ÜZERİNE DEVRİLDİ; 4 ÇOCUK ANNESİ ÖLDÜAKSARAY'da Hatice Başata (56), çalıştığı iş yerinde kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti. Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi. Başata kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başata, yaşamını yitirdi. Başata'nın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
