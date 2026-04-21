Koyunların Otladığı Baraj Tekrar Doldu

BURSA'da kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı, derin çatlakların kapladığı Demirtaş Barajı tamamen doldu.

BURSA'da kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı, derin çatlakların kapladığı Demirtaş Barajı tamamen doldu. Uludağ'ın eteklerinden gelen kar suları ve bahar aylarındaki etkili sağanakların, havzayı kısa sürede eski haline dönüştürdüğü, 2 bin 160 hektarlık tarım arazisinin can damarı olan baraj, dronla görüntülendi.

Kentte Ballıkaya Deresi'nde 1977-1983 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Demirtaş Barajı, son yılların en zorlu dönemini geride bıraktı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesinin dip noktaya ulaştığı barajda, bir dönem suların çekildiği alanlarda yarıklar oluşup, bölge meraya dönmüştü. Uludağ'ın eteklerinden gelen kar suları ve bahar aylarındaki etkili sağanaklar, baraj havzasını kısa sürede eski halinde döndürdü. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle koyun ve keçilerin otladığı, derin çatlakların kapladığı baraj yatağı, tamamen doldu. 2 bin 160 hektarlık tarım arazisinin su ihtiyacını tek başına karşılayan Demirtaş Barajı'nın suyla dolu hali de dronla görüntülendi.

'SEVİNDİRİCİ BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulundu. Özellikle tarımsal sulamada suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Dindar, "Son bir ayda aldığımız yağışlarla birlikte sulama barajlarındaki seviye iyi bir yere geldi. Sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız. Su seviyelerindeki artış, suyu nasıl kullandığımıza bağlı değişkenlik gösterebilir. Suyun varlığı çoğu zaman yanlış kullanılmayla yok olmaya başlayabilir. Sulamanın nasıl yapılacağına karar vermek çok önemli. Yaz aylarında da gelecek olan olağanüstü hava sıcaklıklarıyla suda buharlaşma yaşanırken, seviyelerde de düşme yaşanabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
