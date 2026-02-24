1) BULGARİSTAN'DA HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİ ERAY, MEMLEKETİ ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

BULGARİSTAN'da öğrenim gören üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan (25), içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirilip, toprağa verildi.

Kaza, dün Bulgaristan'da meydana geldi. Bulgaristan'daki bir üniversitede eczacılık bölümü son sınıf öğrencisi olan Berk Eray Özcan'ın da içinde bulunduğu otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, şarampole yuvarlandı. Özcan hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Berk Eray Özcan cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi. Şehitler Camisi'ndeki cenaze namazında yakınları, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Özcan'ın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı