DHA'ya 'Haber' ödülü

ÇUKUROVA Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Basın Yarışması'nda, Demirören Haber Ajansı muhabirleri Gülşah Atıcı ile Yusuf Yılmaz, 'Haber' dalında başarı ödülüne layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği 'Basın Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Jüri, yarışmaya katılan 8 dalda 40 eseri titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda 'Haber' dalında Demirören Haber Ajansı'ndan Gülşah Atıcı ile Yusuf Yıldız'ın 'Sağlam verdim, yatalak aldım' haberi, başarı ödülüne layık görüldü.

ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, yarışmada dereceye giren gazetecilere ödüllerinin 9 Haziran'da yapılacak törenle verileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı