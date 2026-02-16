Haberler

İstanbul'da Haftanın İlk İş Gününde Trafik Yoğunluğu

Güncelleme:
İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerini gördü.

İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerini gördü. Yenibosna D-100 Karayolunda da araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'un bazı noktalarında haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Oluşan yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Yoğunluğun yaşandığı bir nokta da Yenibosna D-100 Karayoluydu. Cevizlibağ istikametine gitmek isteyen sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
