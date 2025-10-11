Trafik Kazasında Şehit Olan Jandarma Astsubay, Memleketi Manisa'da Toprağa Verildi

1) TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN JANDARMA ASTSUBAY, MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan sivil jandarma aracında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz (28), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personelin içinde olduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her 2 araç da hurdaya döndü. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde jandarma aracındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit oldu. Diğer araçta yaralanan 1'i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, "Milletimizin başı sağ olsun. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz, görev esnasında geçirdikleri trafik kazasında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TÖRENLE UĞURLANDILAR

Şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz için Adapazarı Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

Şehit Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde tören düzenlendi. Öğle vakti gerçekleştirilen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İzmir Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven katıldı. Şehidin annesi Zeliha Eryılmaz, babası Mehmet Eryılmaz, kardeşi Cihan Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz ayakta durmakta güçlük çekti. Tabuta sarılan anne Zeliha Eryılmaz, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşiyle 2023 yılında evlendiği öğrenildi.