Dmm:  "'türkiye-İran Sınır Hattındaki 80 Bin Mayın Temizlendi' İddiası Dezenformasyon İçermektedir"

Güncelleme:
DMM, sosyal medyada yayılan 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddialarının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. Gerçek mayın temizleme çalışmaları uluslararası yükümlülükler çerçevesinde güvenli sınır oluşturmayı hedefliyor.

(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan "Türkiye- İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi' iddiası dezenformasyon içermektedir. Türkiye'nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir."

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

