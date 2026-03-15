Devrim Muhafızları: Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi

Devrim Muhafızları Ordusu, el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, ABD'ye ait savaş uçaklarının mühimmat yüklenmesi yapılan alana hedef alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat 4 operasyonunun 51. dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Duyuruda, el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik "katı ve sıvı yakıt taşıyan füzelerle saldırı gerçekleştirildiği ve burada ABD'ye ait F-35 ile F-16 uçaklarına mühimmat yüklemesi yapıldığı" bilgisi verildi.

DMO, Prens Sultan Hava Üssü'nde savaş uçaklarının yanı sıra ABD'ye ait AWACS havadan komuta ve kontrol uçakları ile tanker uçaklarının yer aldığını belirtti.

DMO ayrıca bu saldırıyı, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında eşi ile birlikte hayatını kaybeden Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'a ithaf etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi

Netanyahu öldü mü? Dünyanın konuştuğu iddiaya İsrail ilk yanıtı verdi
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi

Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı