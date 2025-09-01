Devrim Arabaları Filminin Açık Hava Gösterimi Eskişehir'de Yapıldı

Türk otomotiv tarihine ışık tutan 'Devrim Arabaları' filminin açık hava gösterimi, hikayesinin başladığı Eskişehir'de yapıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, filmi izlemek isteyen bazı vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg ile alana geldi.

Film gösterimi öncesi vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cihan Birsen, AA muhabirine, Eskişehir'de zafer ve kurtuluşların bir arada kutlandığı haftada güzel bir filmle vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Devrim otomobiliyle bir irade sergilendiğini fakat akamete uğratıldığını belirten Birsen, "O dönem birçok yerli ve milli projemiz ve ürettiğimiz uçak fabrikaları nasıl akamete uğratıldıysa Eskişehir'in bir ürünü olan Devrim otomobili de yola çıkamadı. O dönem irademizi tam olarak tamamlayamadık." dedi.

Birsen, bu dönemde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sarsılmaz iradesiyle 100 yılı aşan bir hayalin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Yerli ve milli otomobili yollara çıkarttık. Eskişehir'den değil Bursa'dan çıkarttık. Bu çok büyük bir başarıydı." ifadelerini kullandı.

Gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesini takip etmeyi ve onun "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü aktarmaya gayret ettiklerini dile getiren Birsen, bu iradeyle nice Togg'ları, Hürkuş'ları, Kızılelma'ları, TCG Anadolu'ları yolda, semada ve denizde göstereceklerini kaydetti.