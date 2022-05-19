Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Ercan (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İşlettiği kömür ocağından eve dönmek için yola çıkan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Ercan'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörünün altında kalan Ercan, hayatını kaybetti.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.