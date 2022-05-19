Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler

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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Erol Güngördü - Güncel
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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Ercan (70), yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Ercan (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında meydana geldi. İşlettiği kömür ocağından eve dönmek için yola çıkan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Ercan'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Traktörünün altında kalan Ercan, hayatını kaybetti.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Güncel

Mehmet Ercan, Ezine, Kaza, Güncel, Haberler

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