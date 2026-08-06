Cide'de traktör devrildi: 1 ağır yaralı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Musa Köyü Alı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Ercan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Ercan Acar (47), ağır yaralandı.
Kaza, Musa Köyü Alı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsü Ercan Acar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı