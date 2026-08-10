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Hendek'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hendek'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çamlıca Mahallesi Taşoluk Sokak'ta meydana gelen traktör devrilme kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İhsan Altuntaş (70) traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Altuntaş'ın cenazesi Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü İhsan Altuntaş (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Taşoluk Sokak mevkisinde meydana geldi. İhsan Altuntaş idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün altında kalan İhsan Altuntaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı kaza kırım ekipleri, traktörün altında kalan Altuntaş'ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İhsan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Altuntaş'ın cenazesi Hendek İlçe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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