Devrilen tırdaki litrelerce alkol yola döküldü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Çay-Sultandağı karayolunda yan yatan tırda bulunan litrelerce alkol yola dökülürken sürücüsü yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar, Çay- Sultandağı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 33 ANB 094 plakalı tır Çay- Sultandağı karayolunda seyir halinde iken Deresenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yan yattı. Olay sevk edilen sağlık ekipleri hafif yaralanan araç sürücüsünü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk etti. Tırda dolu ve boş alkol şişlerinin olduğu öğrenildi. Kaza bölgesi dron ile havadan görüntülendi.