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İnegöl'de kamyon tarlaya devrildi: 1 yaralı

İnegöl'de kamyon tarlaya devrildi: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 66 yaşındaki Niyaz A.'nın kullandığı 06 FV 0129 plakalı kamyon kontrolden çıkarak kırsal yolda tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Niyaz A.'nın tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen kamyonun şoförü Niyaz A. (66), yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi ile Akhisar Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Niyaz A.'nın (66) kontrolünü kaybettiği 06 FV 0129 plakalı kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kamyonda sıkışan Niyazi A., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Niyazi A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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