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Devrekani'de yaklaşık 1250 dekarda patates hasat sezonu şenlikle başlatıldı

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde patates hasat şenliği düzenlendi. Kasaplar köyündeki programa Kaymakam Umut Pazarcı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da katıldı; yaklaşık 1250 dekar alanda yeni hasat sezonu başlatıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde patates hasat şenliği düzenlendi.

Kasaplar köyünde üretici Ayhan Kahvecioğlu'na ait tarlada gerçekleştirilen programa Kaymakam Umut Pazarcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Devrekani'de yaklaşık 1250 dekar alanda patates üretimi gerçekleştirilirken, düzenlenen programla yeni hasat sezonu başlatıldı.

Kaynak: AA
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