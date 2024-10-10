Devrek'te Çevre Temizliği Seferberliği
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sağlıklı ve temiz bir çevre sunmak amacıyla cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kapsamlı temizlik yapıldı ve halkın çevre temizliği konusunda duyarlı olması istendi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.
Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara sağlıklı ve temiz çevre sunulması amacıyla cadde ve sokaklarda çalışmalar aralıksız sürüyor.
Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Roman vatandaşların yaşadığı Ağalar Mahallesi Şirin Evler bölgesinde zabıtanın katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yaptı.
Katı atıkların, hurdaların ve çöplerin toplandığı çalışmalarda, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları istendi.