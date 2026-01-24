Haberler

Zonguldak'ta hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi. Jandarma denetiminde tespit edilen etler, tüketime uygun bulunmadı ve imha edildi.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Denetimde il dışından geldiği tespit edilen bir ticari araçta 450 klogram bozulmuş et ele geçirildi.

Durumun Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, 450 kilogramlık etin tüketime uygun olmadığını belirledi.

El konulan etler, mevzuata uygun imha edildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
