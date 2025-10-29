Devlet Erkanı Ata'nın Huzurunda.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla tam bir kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini yazdı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü Türkiye'de, KKTC'de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşü ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Sınırlarımız içerisinde ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın, dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bundan 102 sene evvel uğruna nice vatan evladını şehit vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğiniz şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla tam bir kararlılıkla çalışıyoruz.

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride de yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olsa da yolumuzdan dönmeyecek, Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi en büyük eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nden ayrıldığı esnada Anıtkabir'de bulunan bir grup, "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Her Yer Tayyip, Her Yer Erdoğan" sloganları attı.

Anıtkabir'i yurttaşlar da saat 22.00'ye kadar ziyaret edebilecek.