Devlet Bahçeli: "Türk İslam Ülküsü Uğruna Toprağa Düşen Bütün Dava Şehitlerimizi Hasret ve Vefayla Anıyorum"

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Gün Sazak Bey'i 12 Eylül zulmünde dar ağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefayla anıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, anıta karanfil bıraktıktan yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Her yılın 27 Mayıs'ında ülkücü şehitler anıtında gerçekleştirdiğimiz bu cem, ülküdaşlarımızın ve görmeden sevdiği şehit ağabeylerinin acılarını gönüllerinde saklayan genç kardeşlerimizin aynı duada birleştiği aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği mübarek bir hatırlayış meclisidir. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz Bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız unvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür."

"ŞEHADET TÜKENİŞ DEĞİL, DİRİLİŞTİR"

Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Kayboluş değil, hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur. Şehitlerimiz Hakk'ın koluna kuvvet alan, emrine şahitlik eden son nefesiyle imanını tasdik eden, davasını nefsinin üstüne çıkaran kahramanlardır. Şehitlerimiz batıl zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dost doğru yaşayışıyla hepimize örnek olan dünya sürgününden ayrılıp ebediyete seferiyle Peygamber Efendimize komşu olan olma duasını taşıyan yiğitlerdir.

"MİLLİ BEKA VE MANEVİYATIMIZI SON NEFESİMİZE KADAR GÖZETECEĞİZ"

Milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devleti ebed müddet şiarımıza, Türk Birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Sözlerime son verirken başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Gün Sazak Bey'i 12 Eylül zulmünde dar ağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefayla anıyorum."

Kaynak: ANKA