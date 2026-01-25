Haberler

Bahçeli: Erken Seçim Mümkün Değil

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

Bahçeli, TV100'de katıldığı programda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu süreçte erken seçimin mümkün olmadığını söyleyen Bahçeli, "Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir" dedi.

"CHP, 4 S'ye sıkışıp kaldı"

Bahçeli, CHP için "CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, sosyal medya..." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'neden Kudüs'ü fetheden beşinci lider olmuyorsunuz' dedim"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Kudüs teklifine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' Tarihte Şam ve Kudüs'ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor."

Bahçeli, " Türkiye, Ukrayna Rusya arasında diyalog kurulmasını sağlayan konumda oldu. Gazze konusunda en çok çabalayan Türkiye oldu. Bu kurula biri başkan olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanı olmalıdır. Geçen hafta salı günü grup toplantımızda bunu ifade ettim. Sonrasında Hürriyet gazetesi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalı' diye bizim konuşmamızla ilgili manşet atmış. Kendisine de bunu hatırlatarak dedim ki 'Ben şeş beş attım; düşeş geldi.' Dolayısıyla kendisine olan desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.

İran'a mesaj:  Traktörler tarlayı sürmeyin

Bahçeli, "İran'da olup bitenler önemli. Orada önemli oranda, 30-35 milyon Türk nüfusu var biliyorsunuz. Oraya bir mesaj gönderdim. Traktörlere mesajdı bu; 'Traktörler tarlayı sürmeyin!'" dedi.

"Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet 51 parçaya bölünür"

ABD ile ilgili konuşan Bahçeli, "ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet, 51 parçaya bölünür" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

