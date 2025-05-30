Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na Teşekkür Telefonu

Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'na Teşekkür Telefonu
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Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini ve bölge halklarının “Terörsüz Türkiye” sürecine dair beklentilerini içeren mektubu nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na teşekkür telefonu açtığını duyurdu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak ziyaretlerine ilişkin izlenimlerini ve bölge halklarının "Terörsüz Türkiye" sürecine dair beklentilerini içeren mektubu nedeniyle Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na teşekkür telefonu açtığını duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Kerkük, Musul, Telafer, Süleymaniye, Erbil gibi kentlere ziyaretler gerçekleştirmiş, bölgedeki siyasetçilerle bir araya gelmişti. Davutoğlu, Yeni Yol Grup toplantısında bu ziyaretlere ilişkin gözlemlerini muhalefet partisi genel başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye mektup göndererek tavsiye ve gözlemlerini ileteceğini söylemişti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, Davutoğlu'nun mektubuna karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den teşekkür telefonu geldiğini açıkladı. Karcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kendilerine gönderdiği ve 18-23 Mayıs tarihleri kapsamında gerçekleştirdiği Kuzey Irak ziyareti sürecince yapılan ikili görüşmeleri, edindiği izlenimleri ve bölge halklarının yaşanan yeni sürece dair beklentileri ile kendisinin çözüm önerilerini içeren mektubuna, telefonla geri dönüş yaparak teşekkürlerini iletmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Genel Başkanımızın mektubunda kaleme aldığı hususlardan istifade ettiklerini vurgulamış, Sayın Genel Başkanımız ise bölgede Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı sürecin geniş destek gördüğünü ifade etmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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