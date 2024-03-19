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Devlet Arşivleri ve Milli Saraylar İdaresi'ne yeni başkan yardımcıları atandı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Ayrıca, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Rıza Uçan ve Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.

Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama karalarına göre, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na Abdülhamit Tüfekçioğlu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'ne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Rıza Uçan ve görevden alınan Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in yerine Yusuf Tüfekçi atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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