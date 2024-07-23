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Develi'de Traktör Kazası: Genç Öğrenci Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'nin Develi ilçesinde traktör ile yem karma makinesi arasına sıkışan 17 yaşındaki Fatih Curlu hayatını kaybetti. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. Curlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde traktör ile yem karma makinesi arasına sıkışan Fatih Curlu (17), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencisi Fatih Curlu, çiftlikteki büyükbaş hayvanlara yemlerini verdikten sonra yem karma makinesini traktörden sökmeye çalıştı. Bu sırada Curlu, geri gelen traktör ile yem karma makinesinin arasına sıkıştı. Curlu, traktörün yan kol demirinin yüzüne gelmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Fatih Curlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Curlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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