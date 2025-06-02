DEVA Partisi'nden Metin Gürcan Açıklaması

(ANKARA)- DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz."