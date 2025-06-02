DEVA Partisi'nden Metin Gürcan Açıklaması

DEVA Partisi'nden Metin Gürcan Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi, Metin Gürcan üzerinden yapılan kara propagandaya yönelik bir açıklama yaparak, Gürcan'ın partiden ayrıldığını belirtti ve bu durumu kınadı.

(ANKARA)- DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da 3 isim kadrodan zorunlu olarak çıkarıldı

A Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkarıldı
Başakşehir, Piatek'in Al Duhail'e transferini açıkladı

Resmen açıklandı! Süper Lig'in yıldızı Katar'a transfer oldu
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.