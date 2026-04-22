Deva Partisi Sözcüsü Kısacık:  Deva Partisi Olarak Kimseye Işık Yaktığımız Yok

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Genel Başkan Ali Babacan'ın 8 Nisan'da katıldığı bir programa ait görüntüler üzerinden sosyal medyada yürütülen paylaşımlara tepki göstererek, "DEVA Partisi olarak kimseye ışık yaktığımız yok" dedi.

Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Babacan'ın programa katıldığı tarihteki konuşmasından alınan bir video kesidinin bugün tek bir kaynaktan organize biçimde sosyal medyada yayıldığını belirtti. Kısacık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın 8 Nisan tarihinde katıldığı programdan önü arkası kesilmiş bir video kesidi bugün tek bir kaynaktan organize şekilde sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bu paylaşımların neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. DEVA Partisi olarak kimseye ışık yaktığımız yok. İlkelerimizin ve değerlerimizin aydınlattığı yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz."

