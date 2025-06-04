DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'dan İsrail'e Sert Tepki

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Babacan, insani yardım almak amacıyla toplanan sivillerin hedef alınarak öldürülmesini "uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Babacan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Refah'ta insani yardım almak amacıyla toplanan sivillerin hedef alınarak öldürülmesi, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının açıkça ihlalidir. Sivillere yönelik aylardır devam eden sistematik şiddet, uluslararası toplum nezdinde cezasız kalamaz. Yaşanan katliamlar yalnızca Gazze'deki mevcut insani krizin daha da derinleşmesine yol açmakla kalmamakta; aynı zamanda uluslararası düzenin temel ilkelerini de zedelemektedir.

Bu bağlamda, hükümetin, zulmü durduracak etkili adımların atılması ve sorumluların hesap vermesini sağlayacak uluslararası girişimlere öncülük etme sorumluluğunu daha da ileri taşıması elzemdir. Gazze halkının yaşadığı bu yıkıcı trajedinin dünya kamuoyunda görünür kılınması için tüm meşru platformlarda mücadelemizi sürdürecek; mazlum Filistin halkının haklı davasının kararlı ve güçlü savunucusu olmaya devam edeceğiz."