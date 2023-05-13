DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Soma Faciası Anma Mesajı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Soma maden faciasının 9. yıl dönümünde Twitter hesabından bir anma mesajı yayınladı. Babacan, kaybettiğimiz 301 madenci için rahmetle anıldığını belirtti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Soma maden faciasını unutmamız mümkün değil. Tarihimizin en büyük iş cinayetinin dokuzuncu yıl dönümünde, kaybettiğimiz 301 madencimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Ali Babacan, Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür ocağında 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında yaşamını yitiren 301 madenci için bugün Twitter hesabında bir anma mesajı yayınladı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Soma maden faciasını unutmamız mümkün değil. Tarihimizin en büyük iş cinayetinin dokuzuncu yıl dönümünde, kaybettiğimiz 301 madencimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."