Haberler

DEVA Partisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılıklarını vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekilleri, genel merkez ve parti teşkilatı yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ali Babacan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, "Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'ncı yılı dolayısıyla DEVA Partisi milletvekili ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret eden Babacan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Babacan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

DEVA Partisi lideri Babacan, Anıtkabir Özel Deferi'ne şunları yazdı :

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete irtihalinizin 87. yıl dönümünde sizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Miras bıraktığınız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığıyla, DEVA Partili yol arkadaşlarımızla beraber karşınızdayız. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de; adil, özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.