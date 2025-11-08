DEVA Partisi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin milletvekilleri, genel merkez ve parti teşkilatı yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ali Babacan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, "Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'ncı yılı dolayısıyla DEVA Partisi milletvekili ve partililerle Anıtkabir'i ziyaret eden Babacan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Babacan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

DEVA Partisi lideri Babacan, Anıtkabir Özel Deferi'ne şunları yazdı :

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete irtihalinizin 87. yıl dönümünde sizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Miras bıraktığınız Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma kararlılığıyla, DEVA Partili yol arkadaşlarımızla beraber karşınızdayız. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama irademizden bir an olsun ödün vermeyecek; farklılıklarımızı zenginlik, ortak paydamızı demokrasi olarak görmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de; adil, özgürlükçü ve müreffeh Türkiye hedefine ulaşmak için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."